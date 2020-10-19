Юрий БАКАЛОВ: «У Луческу нет таких проблем, как у Каштру»

Специалист поделился ожиданиями от матчей украинских клубов в Лиге чемпионов

  • 19.10.2020 08:54
  • 771 просмотр
  • 1 комментарий
Юрий БАКАЛОВ: «У Луческу нет таких проблем, как у Каштру»
© ФК Рух. Юрий Бакалов

Известный украинский тренер Юрий Бакалов высказался о состоянии «Шахтера» и «Динамо» накануне матчей Лиги чемпионов. 

«Интересно было наблюдать за «Динамо» и «Шахтером» с прицелом на их будущее противостояние в Лиге чемпионов с «Ювентусом» и «Реалом». У «горняков», как известно, до игры со «Львовом» было много проблем — коронавирус, поэтому работа была скомкана. Не позавидуешь Луишу Каштру, которому дистанционно приходилось координировать подготовку и устранять недочеты.

Что касается «Динамо», то у них другая ситуация. Сложности в подготовке были связаны с массовым возвращением футболистов из сборных и дисбалансом в готовности подопечных Мирчи Луческу. У румынского специалиста было мало времени, но в плюс «Динамо» пошло то, что много его футболистов получило полноценную игровую практику в Лиге наций и товарищеских матчах.

По «Шахтеру» очень сложно сказать. У тех же Пятова и Степаненко сейчас отрицательные тесты на коронавирус, но они много пропустили. Будут играть или нет, непонятно. Функциональная готовность этих футболистов под вопросом, и риск получить травму большой, ведь поединок предстоит непростой. Плюс ко всему Коваленко получил травму, а ведь он забивать начал, и в целом ожил.

По составу «Динамо» на матч с «Ювентусом» существует большая ясность. У Луческу нет таких проблем, как у Каштру. Наставник динамовцев просто варьирует состав. Вербич и Родригес, к примеру, вернулись из своих сборных поздно, вот и не провели весь поединок.

Задачей горняков во встрече с «Львовом» было забить быстрый гол, получилось их сразу четыре… У «Шахтера» в подготовке молодых футболистов существует системность — на каждой позиции. Молодежь к настоящим испытаниям готовят постепенно, и Маркос Антонио с Тете, и Сиприано выходят в оранжево-черной футболке не первый год. Замечу, что «Реал» сейчас не в идеальном состоянии, плюс Серхио Рамос, насколько я знаю, получил повреждение, и его участие в матче с «Шахтером» под вопросом», - сказал Бакалов.

Напомним, что «Динамо» 20 октября в Киеве сыграет с «Ювентусом», а «Шахтер» 21 октября в Мадриде встретится с «Реалом».

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 09:14
    0
    У Динамо было больше проблем, связанных с травмами и ничего, подтянули молодежь, зато перспектива с молодыми не плохая, лавка и конкуренция увеличилась. пусть и Шахта подтягивает молодежь с академии (если она есть), а не хныкать, что пенсионеры не могут играть.
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    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 09:14
    0
    У Динамо было больше проблем, связанных с травмами и ничего, подтянули молодежь, зато перспектива с молодыми не плохая, лавка и конкуренция увеличилась. пусть и Шахта подтягивает молодежь с академии (если она есть), а не хныкать, что пенсионеры не могут играть.
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