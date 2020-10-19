В поединке 4-го тура чемпионата Германии по футболу «Шальке» дома сыграл вничью с «Унионом».
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Шальке» – «Унион Берлин» – 1:1
Голы: Гонсалу Пасьенсия – Фридрих, 55.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Пасиенса (Шальке).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Марвин Фридрих (Унион Берлин).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.