Кельн сыграл вничью с Айнтрахтом, Шальке и Унион Берлин разошлись миром

18 октября в чемпионате Германии состоялись два матча 4-го тура Бундеслиги.
«Кельн» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Шальке» и «Унион Берлин» тоже разошлись миром (1:1).
Бундеслига. 4-й тур
- Кёльн - Айнтрахт Ф - 1:1
- Шальке - Унион Берлин - 1:1
Турнирная таблица Бундеслиги
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Источник — Sport.ua
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