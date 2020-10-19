Астон Вилла выиграла четыре матча на старте чемпионата впервые за 90 лет

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на выезде вырвала победу над «Лестером» со счетом 0:1.
Как сообщает Sky Sports, «львы» выиграли первые четыре матча в чемпионате впервые с сезона-1930/31.
Отметим, что после пяти туров подопечные Дина Смита занимают второе место в чемпионате Англии, отставая от «Эвертона» на одно очко и имея один матч в запасе.
Также, с учетом прошлого сезона «Астон Вилла» не проигрывает в АПЛ уже 8 матчей подряд.
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Источник — Sky Sports
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