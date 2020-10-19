Астон Вилла выиграла четыре матча на старте чемпионата впервые за 90 лет

Подопечные Дина Смита занимают второе место в лиге

  • 19.10.2020 07:55
  • 730 просмотров
  • 1 комментарий
Астон Вилла выиграла четыре матча на старте чемпионата впервые за 90 лет
© twitter.com/avfcofficial

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на выезде вырвала победу над «Лестером» со счетом 0:1.

Как сообщает Sky Sports, «львы» выиграли первые четыре матча в чемпионате впервые с сезона-1930/31.

Отметим, что после пяти туров подопечные Дина Смита занимают второе место в чемпионате Англии, отставая от «Эвертона» на одно очко и имея один матч в запасе.

Также, с учетом прошлого сезона «Астон Вилла» не проигрывает в АПЛ уже 8 матчей подряд. 

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    salomon77757
    online
      salomon77757, 19.10.2020 08:17
    0
    Красавцы. Топлю за вас ещё с футбол менеджера 2006.
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 19.10.2020 08:17
    0
    Красавцы. Топлю за вас ещё с футбол менеджера 2006.
    Ссылка
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