ВИДЕО. Пушка от Баркли. Лестер потерпел поражение от Астон Виллы

В воскресенье, 18 октября, состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Лестер» проиграл «Астон Вилле» (0:1).
Гости забили победный гол на 90+1 минуте, отличился Росс Баркли точным дальним ударом в угол ворот.
АПЛ. 5-й тур
«Лестер» – «Астон Вилла» – 0:1
Гол: Баркли, 90+1.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди (Чудхури, 78), Прат (Мэддисон, 68), Тилеманс, Барнс, Перес, Ихеаначо (Слимани, 71).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Траоре, 81), Уоткинс.
Предупреждения: Перес, 31. Макгинн, 32. Кэш, 40. Тилеманс, 41. Дуглас Луис, 70. Кастань, 73. Эванс, 74.
Судья: Мосс (Англия).
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Турнирная таблица Премьер-лиги
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Астон Вилла).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.