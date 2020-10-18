5-й тур
Лестер Сити
0 : 1
Астон Вилла
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Пушка от Баркли. Лестер потерпел поражение от Астон Виллы

Гости забили победный гол в компенсированное время на 90+1 минуте

  • 18.10.2020 23:34
  • 440 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пушка от Баркли. Лестер потерпел поражение от Астон Виллы
© Twitter

В воскресенье, 18 октября, состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Лестер» проиграл «Астон Вилле» (0:1).

Гости забили победный гол на 90+1 минуте, отличился Росс Баркли точным дальним ударом в угол ворот.

АПЛ. 5-й тур

«Лестер» – «Астон Вилла» – 0:1

Гол: Баркли, 90+1.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди (Чудхури, 78), Прат (Мэддисон, 68), Тилеманс, Барнс, Перес, Ихеаначо (Слимани, 71).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Траоре, 81), Уоткинс.

Предупреждения: Перес, 31. Макгинн, 32. Кэш, 40. Тилеманс, 41. Дуглас Луис, 70. Кастань, 73. Эванс, 74.

Судья: Мосс (Англия).

Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Турнирная таблица Премьер-лиги

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Астон Вилла).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 18.10.2020 23:57
    0
    хто би міг подумати, що Астон вілла, яка минулого сезону мала вилетіти в чемпіоншіп (а не Уотфорд), буде лідером з +4;=0; -0...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 18.10.2020 23:57
    0
    хто би міг подумати, що Астон вілла, яка минулого сезону мала вилетіти в чемпіоншіп (а не Уотфорд), буде лідером з +4;=0; -0...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности