В матче 6-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Валенсию». Встреча закончилась со счетом 2:1.
«Вильярреал» - «Валенсия» - 2:1
Голы: Алькасер, 6 (пен), Парехо, 69 - Гедеш, 37.
События матча
|90'
|Такефуса Кубо (Вильярреал) получает красную карточку.
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдес (Валенсия).
|6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пако Алькасер (Вильярреал).
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Источник — MEGOGO
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