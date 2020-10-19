Бетис пропустил 3 мяча от Реала Сосьедад, сенсационного лидера Ла Лиги

18 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» огорчил «Валенсию» (2:1).
«Бетис» пропустил 3 мяча от «Реала Сосьедад» (0:3), сенсационного лидера Ла Лиги (6 игр, 11 очков).
Ла Лига. 6-й тур
- Эйбар - Осасуна - 0:0
- Атлетик - Леванте - 2:0
- Вильярреал - Валенсия - 2:1
- Алавес - Эльче - 0:2
- Уэска - Вальядолид - 2:2
- Бетис - Реал Сосьедад - 0:3
Турнирная таблица Ла Лиги
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Источник — Sport.ua
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