Лестер накануне матча с Зарей потерял Варди

«Лестер» накануне первого матча Лиги Европы против луганской «Зари» потерял нескольких игроков.

Как сообщил наставник команды Брендан Роджерс, на три месяца выбыл защитник Чаглар Сеюнджю. Также проблемы со здоровьем у главного форварда команды Джейми Варди, который пропусти матч 5-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1). Ожидается, что Варди также не сыграет с «Зарей» в Лиге Европы, но вернется к следующему матчу чемпионата.

«У Варди рецидив травмы, которая мучила его в последние годы. У него некоторые проблемы с икрами. Все не так серьезно, но его выход на поле стал бы риском, а мы не можем себе этого позволить. Надеемся, что он будет готов к следующей игре в АПЛ.

У Сеюнджю все более серьезно, он может отсутствовать в течение трех месяцев. Это большое разочарование для нас. Он получил травму, тренируясь в сборной Турции», - сказал Роджерс.

Также травмированы полузащитник Вилфред Ндиди и защитник Рикардо Перейра.

Матч Лиги Европы «Лестер» - «Заря» состоится в четверг, 22 октября.