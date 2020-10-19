Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Это заслуга футболистов Ворсклы»

Тренер полтавчан – о минимальной победе над «Олимпиком»

  • 19.10.2020 05:40
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Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Это заслуга футболистов Ворсклы»
© ФК Ворскла. Сергей Долганский

Сергей Долганский, ассистент главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова, прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (1:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы неделю не тренировались, у нас выпало очень много людей. Буквально вчера Игорь Пердута с Димой Щербаком присоединились, поэтому ситуация была непростая внутри коллектива. Но вышли с честью, однозначно. Спасибо ребятам, это заслуга наших футболистов.

Готов ли и в следующем матче выводить «Ворсклу» на игру? Если надо будет, конечно, буду готов», - сказал Долганский.

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Источник — Футбол 1/2/3

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