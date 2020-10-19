Тренер Ингульца: «Были настроены на бой, но играли как будто впервые»

Валерий Шаповалов – о поражении от «Александрии»

  • 19.10.2020 04:39
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Тренер Ингульца: «Были настроены на бой, но играли как будто впервые»
© ФК Александрия. Валерий Шаповалов

Ассистент главного тренера «Ингульца» Валерий Шаповалов прокомментировал поражение от «Александрии» (3:4) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Совершенно два разных тайма. Такое ощущение, что в первом тайме мы еще остались в автобусе или раздевалке. Вроде как все нормально было, все были настроены на бой, но вышли так, как будто играли впервые. В перерыве переговорили с ребятами, получился совсем другой футбол. Пытались играть в футбол, но это глупое удаление, которое совсем нам не нужно було... Немного не хватило, конечно.

Сергей Дмитриевич Лавриненко вчера и сегодня не очень хорошо чувствует, у него температура, поэтому на игру он приехать не смог. Нам его очень не хватало, конечно», - сказал Шаповалов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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