Тренер Ингульца: «Были настроены на бой, но играли как будто впервые»

Ассистент главного тренера «Ингульца» Валерий Шаповалов прокомментировал поражение от «Александрии» (3:4) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Совершенно два разных тайма. Такое ощущение, что в первом тайме мы еще остались в автобусе или раздевалке. Вроде как все нормально было, все были настроены на бой, но вышли так, как будто играли впервые. В перерыве переговорили с ребятами, получился совсем другой футбол. Пытались играть в футбол, но это глупое удаление, которое совсем нам не нужно було... Немного не хватило, конечно.

Сергей Дмитриевич Лавриненко вчера и сегодня не очень хорошо чувствует, у него температура, поэтому на игру он приехать не смог. Нам его очень не хватало, конечно», - сказал Шаповалов.