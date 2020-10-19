Рома – Беневенто – 5:2. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле разгромила «Беневенто» со счетом 5:2.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Веретут (Рома).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Жанлука Лападула (Беневенто).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро (Рома).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Беневенто).
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Источник — Sport.ua
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