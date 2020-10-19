Рома под руководством Фонсеки забила 5 голов в ворота Беневенто с Индзаги

18 октября в чемпионате Италии состоялись матчи 4-го тура.
«Рома» под руководством Паулу Фонсеки забила 5 голов в ворота «Беневенто», команды Филиппо Индзаги (5:2).
Серия A. 4-й тур
- Болонья – Сассуоло – 3:4
- Специя – Фиорентина – 2:2
- Торино – Кальяри – 2:3
- Удинезе – Парма – 3:2
- Рома – Беневенто – 5:2
Турнирная таблица Серии A
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Источник — Sport.ua
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