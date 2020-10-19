Рома под руководством Фонсеки забила 5 голов в ворота Беневенто с Индзаги

18 октября в чемпионате Италии состоялись матчи 4-го тура

  • 19.10.2020 00:29
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Рома под руководством Фонсеки забила 5 голов в ворота Беневенто с Индзаги
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18 октября в чемпионате Италии состоялись матчи 4-го тура.

«Рома» под руководством Паулу Фонсеки забила 5 голов в ворота «Беневенто», команды Филиппо Индзаги (5:2).

Серия A. 4-й тур

  • Болонья – Сассуоло – 3:4
  • Специя – Фиорентина – 2:2
  • Торино – Кальяри – 2:3
  • Удинезе – Парма – 3:2
  • Рома – Беневенто – 5:2

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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