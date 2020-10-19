ЦЫМБАЛЮК: «Полностью переиграли Ворсклу, но пропустили необязательный гол»

Хавбек донецкого «Олимпика» Евгений Цымбалюк прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.
«Пропустили необязательный гол. Нужно было решать все в первом тайме. Это закон футбола: если ты не используешь свои моменты – тебя наказывают. Момент с пропущенным голом? Мы разбирали на теории, что полтавчане часто используют дальние забросы в штрафную и тем не менее совершили ошибку именно в таком моменте. Думаю, произошла потеря концентрации.
Если говорить в целом об игре, то мы полностью переиграли соперника. Результат стоит оставить в прошлом. Это поражение не должно сбить нашу динамику», - сказал Тейшейра.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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