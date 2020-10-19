МЕТРЕВЕЛИ: «Шахтер может плохо играть в чемпионате, но настроиться на ЛЧ»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал победу «Шахтера» над «Львовом» (5:1) в матче 6 тура Премьер-лиги накануне встречи с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Думаю, что у Шахтера с этим невнятным сезоном и неудачами в еврокубках накопилось столько, что они от всей души раскатали Львов, как слоенное тесто для «Наполеона».

Мы вспомнили тот яркий Шахтер, который радовал своей игрой болельщиков в прошлом сезоне. Надеюсь, что все поправятся и все будет хорошо.

Перед игрой все в руках и ногах игроков. Они могут плохо играть в чемпионате, но настроиться на ЛЧ. Поэтому я жду от Шахтера содержательной игры.

Хочется посмотреть, как видоизменяет Шахтер игру в обороне, учитывая силу в атаке с любим соперником. Если Шахтер добавит в отборе, думаю, будет результат», - сказал Метревели.

Напомним, матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» состоится в среду, 21 октября. Начало в 19:55 по Киеву.