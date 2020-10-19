Максим ТЕЙШЕЙРА: «В атаке Ворскла вообще ничего не создала»

Хавбек донецкого «Олимпика» Максим Тейшейра прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ворскла очень грамотно и компактно сыграла в обороне. Они совершенно не оставляли нам свободных зон, агрессивно вступали в отбор. При этом в атаке соперник вообще ничего не создал. У них был один, может, два эпизода у наших ворот, и они сумели выжать из этого максимум. Мы же свои возможности не использовали.

В первом тайме Каргбо хорошо пошел в прессинг и мог открывать счет, а во второй половине встречи супер-момент упустил Бенито. Обидно, но в футболе так бывает. Надо забыть этот результат и готовиться к следующему матчу», - сказал Тейшейра.