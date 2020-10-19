Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отсутствие Роналду может сыграть с Динамо злую шутку»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от старта киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.
Первым соперником вице-чемпиона Украины станет туринский «Ювентус», которому не поможет заболевший коронавирусом Криштиану Роналду.
«Думаю, что отсутствие Роналду может сыграть злую шутку. Все стараются играть на него, а здесь могут возникнуть сюрпризы», - сказал Леоненко.
Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.
Источник — Футбол 1/2/3
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