Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отсутствие Роналду может сыграть с Динамо злую шутку»

Специалист – о перспективах киевлян взять очки в матче с чемпионом Италии

  • 19.10.2020 02:41
  • 114 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отсутствие Роналду может сыграть с Динамо злую шутку»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от старта киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Первым соперником вице-чемпиона Украины станет туринский «Ювентус», которому не поможет заболевший коронавирусом Криштиану Роналду.

«Думаю, что отсутствие Роналду может сыграть злую шутку. Все стараются играть на него, а здесь могут возникнуть сюрпризы», - сказал Леоненко.

Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 03:11
    0
    pont0017, 19.10.2020 03:01
    Проблема в том, что Шахтер пропустит 10.
    Дебилоид, где в новости хоть слово о Шахте??
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 03:04
    0
    pont0017, 19.10.2020 03:01
    Проблема в том, что Шахтер пропустит 10.
    Джеймс Понт, ты на вторник уже вазелин приготовил??
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 19.10.2020 03:01
    -1
    Forever_young_13, 19.10.2020 02:56
    Ну пропустят не 6, а всего-лишь 4. Проблем-то??
    Проблема в том, что Шахтер пропустит 10.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 02:56
    0
    Ну пропустят не 6, а всего-лишь 4. Проблем-то??
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 03:11
    0
    pont0017, 19.10.2020 03:01
    Проблема в том, что Шахтер пропустит 10.
    Дебилоид, где в новости хоть слово о Шахте??
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 03:04
    0
    pont0017, 19.10.2020 03:01
    Проблема в том, что Шахтер пропустит 10.
    Джеймс Понт, ты на вторник уже вазелин приготовил??
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 02:56
    0
    Ну пропустят не 6, а всего-лишь 4. Проблем-то??
    Ссылка
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