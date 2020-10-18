Александр РЯБОКОНЬ: «В матче с Днепром-1 не заслужили даже ничью»

Главный тренер «Десны» - о поражении от «Днепра-1»

  • 18.10.2020 23:24
  • 333 просмотра
  • 0 комментариев
Александр РЯБОКОНЬ: «В матче с Днепром-1 не заслужили даже ничью»
© СК Днепр-1. Александр Рябоконь

«Днепр-1», обыграв «Десну», одержал первую победу в чемпионате. «Десна», в свою очередь, впервые уступила. Конечно, у наставника гостей после игры настроение было не самое лучшее.

«Результат на табло. Неудачно мы начали и первый тайм, и второй. Дали сопернику фору. «Днепр-1» интересно выглядел. Наверное, мы сегодня не наиграли даже на ничью. Поздравляю «Днепр-1» с первой победой».

«Повлиял ли первый гол на установку? Конечно, повлиял существенно. Но это было в первом тайме. Второй начался с того же самого. Мы еще не разбирали подробно эти моменты, но некоторые футболисты сегодня не сыграли и примерно на своем уровне. Есть, над чем задуматься».

«Как это поражение повлияет на «Десну»? Вся борьба только завязывается. Кто знает, что будет через несколько туров. «Днепр-1» можно поздравить. Думаю, у команды все наладится. А нам, очевидно, нужно пересмотреть некоторые вещи, касающиеся состава. У всех сейчас есть определенные проблемы - кто-то болеет, кто-то восстановился. В любом случае тот состав, который играл сегодня, выглядел не в полную силу. Почему так получилось, надо спокойно проанализировать и сделать выводы», - сказал Рябоконь.

После 6-ти туров «Десна» занимает 7 место, имея в активе 9 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности