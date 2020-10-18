Александр РЯБОКОНЬ: «В матче с Днепром-1 не заслужили даже ничью»

«Днепр-1», обыграв «Десну», одержал первую победу в чемпионате. «Десна», в свою очередь, впервые уступила. Конечно, у наставника гостей после игры настроение было не самое лучшее.

«Результат на табло. Неудачно мы начали и первый тайм, и второй. Дали сопернику фору. «Днепр-1» интересно выглядел. Наверное, мы сегодня не наиграли даже на ничью. Поздравляю «Днепр-1» с первой победой».

«Повлиял ли первый гол на установку? Конечно, повлиял существенно. Но это было в первом тайме. Второй начался с того же самого. Мы еще не разбирали подробно эти моменты, но некоторые футболисты сегодня не сыграли и примерно на своем уровне. Есть, над чем задуматься».

«Как это поражение повлияет на «Десну»? Вся борьба только завязывается. Кто знает, что будет через несколько туров. «Днепр-1» можно поздравить. Думаю, у команды все наладится. А нам, очевидно, нужно пересмотреть некоторые вещи, касающиеся состава. У всех сейчас есть определенные проблемы - кто-то болеет, кто-то восстановился. В любом случае тот состав, который играл сегодня, выглядел не в полную силу. Почему так получилось, надо спокойно проанализировать и сделать выводы», - сказал Рябоконь.

После 6-ти туров «Десна» занимает 7 место, имея в активе 9 очков.