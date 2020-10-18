«Очень разочарован увиденным». Экс-игрок Шахтера опечален тренерским опытом

Космин Бэркэуан открыто заявил о невозможности работы тренером в родной для него Румынии

  • 18.10.2020 20:19
  • 2422 просмотра
  • 2 комментария
«Очень разочарован увиденным». Экс-игрок Шахтера опечален тренерским опытом
© Prosport.ro. Космин Бэркэуан

Бывший защитник «Шахтера» Космин Бэркэуан раскритиковал подход к работе тренера, существующий в Румынии.

С 2018 года Бэркэуан работал наставником дубля «Волунтари», но весной нынешнего года был уволен.

«Это система, в которую очень трудно войти. В Румынии тяжело тренировать, очень тяжело. Это сложно по другим причинам, а не из-за работы. Все равно, где вы играли, как вы играли, что у вас есть лицензия Pro, на это никто здесь не обращает внимание».

«Никогда не думал, что будет так сложно тренировать. Не знаю, кому нужен тренер. Президентам клубов нужен кто-то другой, а не тренер».

«Я думал о тренерской работе задолго до того, как начать. Сейчас я очень разочарован увиденным. В нашей стране много говорят, много обещают, но мало что делается. Когда пора что-то делать, никого не найдешь».

«Обидно, что об этом не с кем даже поговорить. Вы что-то делаете, пытаетесь работать, а затем внезапно оказываетесь дома. Да, я не гожусь для работы в Румынии, потому что делаю все не так, как кому-то хочется, а имею свою точку зрения», - сказал Бэркэуан.

Отмечается, что после разрыва контракта с «Волунтари» 42-летний специалист отбыл назад в Грецию, где живет после завершения карьеры игрока.

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Источник — Prosport.ro

(7 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 20:41
    0
    cooperchack, 18.10.2020 20:37
    Типичная Украина к сожалению
    А причем здесь Украина, я просто перечитал новость 2 раза и не понял твоего комментария ?
    Ссылка
    cooperchack
    online
      cooperchack, 18.10.2020 20:37
    0
    Типичная Украина к сожалению
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 20:41
    0
    cooperchack, 18.10.2020 20:37
    Типичная Украина к сожалению
    А причем здесь Украина, я просто перечитал новость 2 раза и не понял твоего комментария ?
    Ссылка
    cooperchack
    online
      cooperchack, 18.10.2020 20:37
    0
    Типичная Украина к сожалению
    Ссылка
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