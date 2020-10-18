ВИДЕО. 9 минут – и гол! Марио Гетце ярко дебютировал за ПСВ

Немецкий хавбек Марио Гетце ярко дебютировал за нидерландский ПСВ.

На 9-й минуте дебютного матча он воспользовался ошибкой обороны «Зволле» и открыл счет забитым голам за ПСВ. Игра завершилась гостевой победой команды из Эйндховена со счетом 3:0.

До этого в последний раз Гетце забивал аж 20 декабря 2019 года, за «Боруссию» Д в ворота «Хоффенхайма».

ГОЛ! 0:1. Марио Гетце, 9 мин.

Видео голов и обзор матча Зволле – ПСВ – 0:3.