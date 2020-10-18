ВИДЕО. 9 минут – и гол! Марио Гетце ярко дебютировал за ПСВ

Немецкий хавбек Марио Гетце ярко дебютировал за нидерландский ПСВ.
На 9-й минуте дебютного матча он воспользовался ошибкой обороны «Зволле» и открыл счет забитым голам за ПСВ. Игра завершилась гостевой победой команды из Эйндховена со счетом 3:0.
До этого в последний раз Гетце забивал аж 20 декабря 2019 года, за «Боруссию» Д в ворота «Хоффенхайма».
ГОЛ! 0:1. Марио Гетце, 9 мин.
Видео голов и обзор матча Зволле – ПСВ – 0:3.
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониэлл Мален (ПСВ Эйндховен).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Гетце (ПСВ Эйндховен).
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Источник — Футбол 1/2/3
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