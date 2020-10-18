ВИДЕО. Александрия – Ингулец. Голы второго тайма и удаление Павлова

В матче шестого тура чемпионата Украины «Александрия» и «Ингулец» завершили первый тайм со счетом 4:1.

Но на второй тайм хозяева выходили уже в меньшинстве, поэтому интрига сохранялась практически до конца. Гости сумели отыграть два гола с пенальти, но на большее их не хватило. Более того, был удален еще и игрок «Ингульца» Павлов Виталий, который прыгнул в игрока соперников двумя ногами.

«Александрия» – «Ингулец» – 4:3

Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43), Младен Бартулович (67, пенальти), Денис Янаков (74, пенальти)

Гол Бартуловича

Удаление Павлова

Гол Янакова