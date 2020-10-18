ВИДЕО. Александрия – Ингулец. Еще три гола забиты в первом тайме

В матче шестого тура чемпионата Украины «Александрия» и «Ингулец» выдали активный первый тайм. Уже к десятой минуты хозяева отправили в ворота гостей два мяча, после чего забили еще два, на что гости смогли ответить одним результативным ударом.

«Александрия» – «Ингулец» – 4:1

Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43)

Гол Бондаренко

Гол Дудки

Гол Коваленко