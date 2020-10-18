ВИДЕО. Александрия – Ингулец. Еще три гола забиты в первом тайме

В матче шестого тура чемпионата Украины «Александрия» и «Ингулец» выдали активный первый тайм. Уже к десятой минуты хозяева отправили в ворота гостей два мяча, после чего забили еще два, на что гости смогли ответить одним результативным ударом.
«Александрия» – «Ингулец» – 4:1
Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43)
Гол Бондаренко
Гол Дудки
Гол Коваленко
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Источник — Футбол 1/2/3
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