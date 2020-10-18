Острава. Ястремская и сестры Киченок узнали соперниц в парной сетке

Состоялась жеребьевка в парном разряде турнира в Остраве. Украину в парных соревнованиях представят три теннисистки: Даяна Ястремская и сестры Киченок.



Надежда Киченок и румынка Моника Никулеску на старте встретятся с немецко-румынским дуэтом Анной-Леной Фридсам и Ралукой Олару.



Даяна Ястремская и Елена Рыбакина из Казахстана сыграют против канадки Габриэлы Дабровски и бразильской теннисистки Луизы Стефани.



Людмиле Киченок и китаянке Чжан Шуай в первом круге предстоит встретиться с третьими сеяными Бетани Маттек-Сэндс из США и чешкой Барборой Стрыцовой.



Отметим, что в случае победы в своих матчах, Ястремская и Людмила Киченок могут сыграть друг против друга в четвертьфинале турнира.

Ранее Свитолина и Ястремская узнали соперниц в одиночном разряде.