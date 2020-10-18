Острава. Ястремская и сестры Киченок узнали соперниц в парной сетке

Состоялась жеребьевка в парном разряде турнира в Остраве. Украину в парных соревнованиях представят три теннисистки: Даяна Ястремская и сестры Киченок.
Надежда Киченок и румынка Моника Никулеску на старте встретятся с немецко-румынским дуэтом Анной-Леной Фридсам и Ралукой Олару.
Даяна Ястремская и Елена Рыбакина из Казахстана сыграют против канадки Габриэлы Дабровски и бразильской теннисистки Луизы Стефани.
Людмиле Киченок и китаянке Чжан Шуай в первом круге предстоит встретиться с третьими сеяными Бетани Маттек-Сэндс из США и чешкой Барборой Стрыцовой.
Отметим, что в случае победы в своих матчах, Ястремская и Людмила Киченок могут сыграть друг против друга в четвертьфинале турнира.
Ранее Свитолина и Ястремская узнали соперниц в одиночном разряде.
Источник — Большой теннис Украины
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