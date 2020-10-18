Евгений Селезнев обошел Луиса Адриану по «джокерским» голам

Евгений Селезнев открыл голевой счет в 4-м для себя клубе элитного дивизиона. Причем сделал это в матче с «Зарей», чьи ворота он поразил уже 9-й раз. Больше мячей в чемпионатах Украины Евгений забил только «Мариуполю» (13) и «Карпатам» (10). 4 гола он провел луганчанам за «Шахтер», по 2 - за «Арсенал» и «Днепр» и 1 - за «Колос».

Между тем Селезнев 15-й раз в карьере отличился после выхода на замену. Тем самым он, обойдя Луиса Адриану, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров-джокеров УПЛ, уступая теперь только рекордсмену лиги Эдуарду.

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины