Евгений Селезнев обошел Луиса Адриану по «джокерским» голам

Евгений Селезнев открыл голевой счет в 4-м для себя клубе элитного дивизиона. Причем сделал это в матче с «Зарей», чьи ворота он поразил уже 9-й раз. Больше мячей в чемпионатах Украины Евгений забил только «Мариуполю» (13) и «Карпатам» (10). 4 гола он провел луганчанам за «Шахтер», по 2 - за «Арсенал» и «Днепр» и 1 - за «Колос».
Между тем Селезнев 15-й раз в карьере отличился после выхода на замену. Тем самым он, обойдя Луиса Адриану, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров-джокеров УПЛ, уступая теперь только рекордсмену лиги Эдуарду.
Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
22
|
2.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (1)
|
15
|
3.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
14
|
4.
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
12
|
|
Олег ГУСЕВ
|
Арсенал (1), Динамо (11)
|
12
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (11)
|
12
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
12
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
12
|
9.
|
Алексей АНТОНОВ
|
Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),
|
11
|
|
|
Кривбасс (3), Черноморец (1)
|
|
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)
|
11
|
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист (9), Шахтер (2)
|
11
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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