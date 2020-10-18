Евгений Селезнев обошел Луиса Адриану по «джокерским» голам

Форвард «Колоса» забил 15-й мяч в УПЛ после выхода на замену

  • 18.10.2020 16:26
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  • 1 комментарий
Евгений Селезнев обошел Луиса Адриану по «джокерским» голам
© ФК Колос

Евгений Селезнев открыл голевой счет в 4-м для себя клубе элитного дивизиона. Причем сделал это в матче с «Зарей», чьи ворота он поразил уже 9-й раз. Больше мячей в чемпионатах Украины Евгений забил только «Мариуполю» (13) и «Карпатам» (10). 4 гола он провел луганчанам за «Шахтер», по 2 - за «Арсенал» и «Днепр» и 1 - за «Колос».

Между тем Селезнев 15-й раз в карьере отличился после выхода на замену. Тем самым он, обойдя Луиса Адриану, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров-джокеров УПЛ, уступая теперь только рекордсмену лиги Эдуарду.

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины

 

Игрок

Клубы

Голы

1.

ЭДУАРДУ

Шахтер

22

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (1)

15

3.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

14

4.

БРАНДАУ

Шахтер

12

 

Олег ГУСЕВ

Арсенал (1), Динамо (11)

12

 

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (11)

12

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо

12

 

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

12

9.

Алексей АНТОНОВ

Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),

11

 

 

Кривбасс (3), Черноморец (1)

 

 

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)

11

 

Марко ДЕВИЧ

Металлист (9), Шахтер (2)

11
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:34
    -1
    Вот так "Джокер", никому не пожелаю таких "Джокеров"... УПЛ не его лига, ему надо куда-то слабее. Вон, к Милевскому его, заодно покормит семью.
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