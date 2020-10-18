Борна Чорич – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье на хардовом турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге состоится финальный матч.
В поединке за титул сойдутся седьмой номер посева Борна Чорич из Хорватии и Андрей Рублев из России, посеянный под третьим номером.
Ранее Рублев сыграл два финала 500-й серии, добыл одну победу. У Чорича также одна победа в финалах турниров подобного ранга, но нет поражений.
Начало матча в 16:30 по Киеву.
Борна Чорич – Андрей Рублев. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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