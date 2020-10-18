СКРИПНИК: «Такое ощущение, что у нас украли победу, что мы проиграли»

Главный тренер «Зари» – о ничьей с «Колосом»

  • 18.10.2020 15:23
  • 2076 просмотров
  • 8 комментариев
СКРИПНИК: «Такое ощущение, что у нас украли победу, что мы проиграли»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал результат матча с «Колосом», который закончился со счетом 1:1. В частности, наставник луганчан выразил свое недовольство назначенным пенальти на последних секундах поединка:
 
- Сейчас по горячим следам понятно, что такой результат неудовлетворительный. Как Вы оцените игру? Пенальти был или нет, на первый взгляд?
- Вы знаете, сейчас такая тенденция, что наговоришь после игры, а потом санкции, я и мой клуб пострадаем. Я скажу, что мы остались на одном месте, у нас ничего не меняется. Я могу вспомнить сто таких моментов, когда говорят, что это прижатая рука и в центре поля такое не свистят, а когда в штрафной на последней секунде игры, то сразу ставят. Я могу сейчас вспомнить буквально предыдущий тур, когда за 5 метров до штрафной зоны ставят пенальти. Сегодня было нечто похожее. Все стабильно в нашем футбольном хозяйстве. Вопросы, как они были, так и остаются.
 
По игре могу сказать комплимент своей команде. Мы играли в хороший, качественный футбол с учетом того, какое было поле. А последние минуты понятна реакция соперника, которые играют длинными передачами, тем более стандарт в конце поединка - это большой шанс. Еще раз говорю, такое ощущение, что у нас украли победу, что мы проиграли.
 
- В чем сложности игры с «Колосом», и можно ли назвать это репетицией перед «Лестером»?
- Какие сложности? Мы до этого четыре раза играли и побеждали. Так же и сегодня, 90 минут сыграли и вели в счете 1:0. У нас не было никаких сложностей. Любая команда заслуживает уважения, так же и «Колос», который играет в футбол и хочет зарабатывать очки. Они четыре игры до этого не проиграли. Сегодня была пятая. С этим можно их поздравить. Мы смотрим на себя и довольны тем, как играем в футбол, но недовольны, что мы заработали не три балла, а только один.

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Источник — FootballHub

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.10.2020 16:20
    -4
    Sergey Gribov, 18.10.2020 15:26
    дебилизм, куда Юрченко должен был девать эту руку чтобы мяч не попал. всё ясно, Зарю опять топят, дырку опять натягивают на второе место.
    Так и есть, дерьнаму как и в прошлом сезоне активно тащат на второе место.
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 16:16
    +2
    Sergey Gribov, 18.10.2020 15:26
    дебилизм, куда Юрченко должен был девать эту руку чтобы мяч не попал. всё ясно, Зарю опять топят, дырку опять натягивают на второе место.
    Согласен с тобой насчет руки. Насчет топят не согласен, так как Заря сама как-то теряла очки в матчах с Мариком и Десной. Скорей кто-то Колос продвигает, так как два раза подряд такие матчи странные пенальти, хотя может просто какое-то совпадение. А насчет ДК не согласен, так как разница очков в 2 раза больше и типа вообще 0 смысла.
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    y-grec
    online
      y-grec, 18.10.2020 16:14
    0
    Як на мене Колосу зараз не соромно програвати
    Ковалівці демонструють цікаву командну гру
    Ще нещодавно грали в ЛЄ
    Зоря могла вигравати на класі, але зараз в Зорі смуга невдач, що цілком закономірно
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    zzg77
    online
      zzg77, 18.10.2020 15:58
    +3
    Это Колосу подарок за молчание по поводу трёх пенальтей в матче с Шахтёром! Подарок от Павелко и Ко.
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.10.2020 15:47
    +2
    Ну один раз - совпадение. А два раза - это уже система. Симпатичная молодая команда Колос.. К чему ей эти подарки?
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 18.10.2020 15:46
    -4
    Sergey Gribov, 18.10.2020 15:26
    дебилизм, куда Юрченко должен был девать эту руку чтобы мяч не попал. всё ясно, Зарю опять топят, дырку опять натягивают на второе место.
    Ты на дырку батон не крыши! Мы уже почти чемпионы! Это вы там мошкара кротячая будете серебро делить, а у на с супер-стар тренер теперь. Мы Лигу Чемпионов будем брать!
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    Leo69
    online
      Leo69, 18.10.2020 15:39
    +9
    А причем здесь Динамо. Вот Колос - тянут за уши. Это факт.
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 18.10.2020 15:26
    -6
    дебилизм, куда Юрченко должен был девать эту руку чтобы мяч не попал. всё ясно, Зарю опять топят, дырку опять натягивают на второе место.
    Ссылка
    Leo69
    online
      Leo69, 18.10.2020 15:39
    +9
    А причем здесь Динамо. Вот Колос - тянут за уши. Это факт.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.10.2020 15:58
    +3
    Это Колосу подарок за молчание по поводу трёх пенальтей в матче с Шахтёром! Подарок от Павелко и Ко.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 16:16
    +2
    Sergey Gribov, 18.10.2020 15:26
    дебилизм, куда Юрченко должен был девать эту руку чтобы мяч не попал. всё ясно, Зарю опять топят, дырку опять натягивают на второе место.
    Согласен с тобой насчет руки. Насчет топят не согласен, так как Заря сама как-то теряла очки в матчах с Мариком и Десной. Скорей кто-то Колос продвигает, так как два раза подряд такие матчи странные пенальти, хотя может просто какое-то совпадение. А насчет ДК не согласен, так как разница очков в 2 раза больше и типа вообще 0 смысла.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.10.2020 15:47
    +2
    Ну один раз - совпадение. А два раза - это уже система. Симпатичная молодая команда Колос.. К чему ей эти подарки?
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 18.10.2020 16:14
    0
    Як на мене Колосу зараз не соромно програвати
    Ковалівці демонструють цікаву командну гру
    Ще нещодавно грали в ЛЄ
    Зоря могла вигравати на класі, але зараз в Зорі смуга невдач, що цілком закономірно
    Ссылка
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