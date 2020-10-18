СКРИПНИК: «Такое ощущение, что у нас украли победу, что мы проиграли»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал результат матча с «Колосом», который закончился со счетом 1:1. В частности, наставник луганчан выразил свое недовольство назначенным пенальти на последних секундах поединка:



- Сейчас по горячим следам понятно, что такой результат неудовлетворительный. Как Вы оцените игру? Пенальти был или нет, на первый взгляд?

- Вы знаете, сейчас такая тенденция, что наговоришь после игры, а потом санкции, я и мой клуб пострадаем. Я скажу, что мы остались на одном месте, у нас ничего не меняется. Я могу вспомнить сто таких моментов, когда говорят, что это прижатая рука и в центре поля такое не свистят, а когда в штрафной на последней секунде игры, то сразу ставят. Я могу сейчас вспомнить буквально предыдущий тур, когда за 5 метров до штрафной зоны ставят пенальти. Сегодня было нечто похожее. Все стабильно в нашем футбольном хозяйстве. Вопросы, как они были, так и остаются.



По игре могу сказать комплимент своей команде. Мы играли в хороший, качественный футбол с учетом того, какое было поле. А последние минуты понятна реакция соперника, которые играют длинными передачами, тем более стандарт в конце поединка - это большой шанс. Еще раз говорю, такое ощущение, что у нас украли победу, что мы проиграли.



- В чем сложности игры с «Колосом», и можно ли назвать это репетицией перед «Лестером»?

- Какие сложности? Мы до этого четыре раза играли и побеждали. Так же и сегодня, 90 минут сыграли и вели в счете 1:0. У нас не было никаких сложностей. Любая команда заслуживает уважения, так же и «Колос», который играет в футбол и хочет зарабатывать очки. Они четыре игры до этого не проиграли. Сегодня была пятая. С этим можно их поздравить. Мы смотрим на себя и довольны тем, как играем в футбол, но недовольны, что мы заработали не три балла, а только один.