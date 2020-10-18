Виктор СКРИПНИК: «Последний стандарт решил исход игры»

Наставник «Зари» подвел итоги ничьей «Колосом» (1:1)

  • 18.10.2020 13:32
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Виктор СКРИПНИК: «Последний стандарт решил исход игры»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал прошедшую игру с «Колосом» (1:1).

- 90 минут мы выигрывали, 1:0 вели в счете, но последний стандарт решил исход игры. Был большой шанс для соперника забить, в принципе, они этим шансом воспользовались. По игре — мы достойно противостояли сегодня, можно было и два гола забить. Конечно, расстраивает, что не взяли три очка. Через три дня отправляемся на первую игру в групповом этапе Лиги Европы, нам надо скорее восстанавливаться для того, чтобы достойно выступить.

- Как на сегодняшней день здоровье у Дмитрия Иванисени?
- У нас есть небольшие проблемы с ним. Мы его не приберегли для последующего матча, он еще просто не до конца восстановлен. Мы не видели смысла рисковать игроком. Будем надеяться, что до четверга он восстановится.

- Сегодня погодные условия были далеко не лучшие, пришлось играть под проливным дождем. Что скажете насчет поля? 
- Поле хорошо справилось с такой нагрузкой. Большое спасибо агрономам, которые смогли удержать нужную кондицию. Дренаж тоже в порядке.

- Тяжело ли было играть матч, не держа в уме предстоящую игру с «Лестером»?
- Когда ты выходишь на поле, то не думаешь о том, что будет дальше. Ты играешь сейчас и думаешь только о нынешней игре. У ребят вряд ли сидела в голове мысль, что нам предстоит игра в Лиге Европы. Мы хотели выиграть этот матч, но, видимо, не в этот раз. Будем надеяться в будущем на позитивные результаты.

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Источник — ФК Заря

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