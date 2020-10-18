Бущан провел 23-й сухой матч за Динамо

Голкипер киевского клуба стал на шаг ближе к рекорду Александра Шовковского

  • 18.10.2020 10:12
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Бущан провел 23-й сухой матч за Динамо
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан провел поединок с «Рухом» без пропущенных голов и догнал по этому показателю динамовского вратаря минувших лет.

Матч с «Рухом» (2:0) стал для Георгия примечательным вот с какой точки зрения:

- 18-й в УПЛ «сухой» матч Бущана за «Динамо»;

- 23-й «сухой» матч Георгия в карьере за «Динамо;

Таким образом, страж ворот «бело-синих» на одну игру опережает другого динамовского вратаря Вячеслава Кернозенко. Бущан находится сейчас на 6-м месте, отставая на 5 «сухих» игр от Игоря Кутепова.

Планка рекорда установлена легендарным Александром Шовковским и находится на отметке в 315 поединков (во всех турнирах).

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Источник — ФК Динамо Киев

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