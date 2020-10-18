Карлос ДЕ ПЕНА: «Рад забить еще один гол»

28-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена подвел итоги выездной победы над «Рухом» (2:0) в поединке 5-го тура УПЛ.
«Три очка в сложном матче! Рад забить еще один гол!», — написал де Пена.
Де Пена открыл счет на 30-й минуте встречи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.