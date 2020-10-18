В поединке 6-го тура чемпионата Испании по футболу «Гранада» дома обыграла «Севилью» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Гранада» — «Севилья» — 1:0
Гол: Эррера, 82
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Гранада).
|45'
|Хоан Хордан (Севилья) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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