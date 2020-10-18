Сельта - Атлетико - 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 6-й минуте встречи первый гол забил нападающий «Атлетико» Луис Суарес. В концовке матча преимущество гостей упрочил хавбек Янник Карраско.
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Источник — Sport.ua
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