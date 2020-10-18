В поединке 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.
«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 1:4
Голы: Шоу, 2 (автогол) — Магуайр, 23, Фернандеш, 86, Ван-Биссака, 90, Рашфорд, 90+6
«Ньюкасл»: Дарлоу, Крафт, Льюис, Фернандес, Ласселс, Хэйден (Шер, 49), Шелви, Сен-Максимен, Хендрик (Альмирон, 88), Жоэлинтон (Фрейзер, 72), Уилсон
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред (Погба, 69) - Джеймс (ван де Бек, 76), Бруну Фернандеш, Мата (Матич, 90), Рашфорд
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрон Уан-Биссака (Ман Юнайтед).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
|2'
|ГОЛ ! Автогол забил Люк Шоу (Ньюкасл).
Источник — YouTube
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