Полузащитник Динамо Буяльский провел 150-й матч в Украинской Премьер-лиге

По количеству матчей Виталий догнал Флорина Черната

  • 18.10.2020 01:39
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Полузащитник Динамо Буяльский провел 150-й матч в Украинской Премьер-лиге
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Поединок 6-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) стал для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского юбилейным, 150-м, в чемпионатах Украины.

27-летний хавбек провел 130 матчей в составе киевского «Динамо» и 20 игр, выступая в 2013-2014 гг. в аренде за ужгородскую «Говерлу».

По количеству динамовских игр Буяльский догнал Флорина Черната и разделяет с румыном 25-26 места в списке гвардейцев-динамовцев во времена независимости.

Дебют Буяльского в чемпионатах Украины состоялся 26 мая 2013 года в составе «Динамо» в матче против запорожского «Металлурга» (3:0).

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 18.10.2020 02:51
    0
    буя
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 18.10.2020 02:51
    0
    буя
    Ссылка
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