Полузащитник Динамо Буяльский провел 150-й матч в Украинской Премьер-лиге

Поединок 6-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) стал для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского юбилейным, 150-м, в чемпионатах Украины.

27-летний хавбек провел 130 матчей в составе киевского «Динамо» и 20 игр, выступая в 2013-2014 гг. в аренде за ужгородскую «Говерлу».

По количеству динамовских игр Буяльский догнал Флорина Черната и разделяет с румыном 25-26 места в списке гвардейцев-динамовцев во времена независимости.

Дебют Буяльского в чемпионатах Украины состоялся 26 мая 2013 года в составе «Динамо» в матче против запорожского «Металлурга» (3:0).