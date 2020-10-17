Завацкая проиграла на старте квалификации в Остраве

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) не сумела преодолеть квалификацию на хардовом Премьере в Остраве.
В матче первого раунда отборочного турнира 20-летняя украинка уступила Марии Боузковой из Чехии (№51 WTA), посеянной под вторым номером.
Острава. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 3:6, 2:6
За путевку в основную сетку Боузкова сразится против россиянки Дарья Касаткиной (№75 WTA).
Напомним, в основе сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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