Завацкая проиграла на старте квалификации в Остраве

Украинка не сумела переиграть вторую сеяную

  • 17.10.2020 22:10
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Завацкая проиграла на старте квалификации в Остраве
© US Open. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) не сумела преодолеть квалификацию на хардовом Премьере в Остраве.
 
В матче первого раунда отборочного турнира 20-летняя украинка уступила Марии Боузковой из Чехии (№51 WTA), посеянной под вторым номером.
 
Острава. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 3:6, 2:6
 
За путевку в основную сетку Боузкова сразится против россиянки Дарья Касаткиной (№75 WTA).
 
Напомним, в основе сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

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