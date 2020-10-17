Оценки матча Шахтер – Львов. Лучшим стал Виктор Коваленко

«Шахтер» разгромил «Львов» в матче шестого тура УПЛ. Встреча закончилась со счетом 5:1.

Лучшим игроком матча стал Виктор Коваленко, который отметился дублем. По версии Sport.ua он получил 7.5 балла.

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Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Львов» – 5:1:

«Шахтер» (замены): Соломон – 6,5, Болбат – 6,0, Сиприано – 6,0, Вакула – 6,0.

ПФК «Львов» (замены): Ныч – 5,5, Сабино – 6,0, Чиряк – 5,5.