Оценки матча Шахтер – Львов. Лучшим стал Виктор Коваленко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 6-го тура УПЛ

  • 17.10.2020 20:08
  • 587 просмотров
  • 2 комментария
Оценки матча Шахтер – Львов. Лучшим стал Виктор Коваленко
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

«Шахтер» разгромил «Львов» в матче шестого тура УПЛ. Встреча закончилась со счетом 5:1.

Лучшим игроком матча стал Виктор Коваленко, который отметился дублем. По версии Sport.ua он получил 7.5 балла.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Львов» – 5:1:

   

«Шахтер» (замены): Соломон – 6,5, Болбат – 6,0, Сиприано – 6,0, Вакула – 6,0.

ПФК «Львов» (замены): Ныч – 5,5, Сабино – 6,0, Чиряк – 5,5.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 20:45
    0
    За Матвієнка забув - Коля найкращий на своїй позиції)
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 20:43
    0
    Таким складом тре було проти Інтера грати. Тільки Мораеса замість Марлоса і на позицію Марлоса тре було поставити. І такою тактикою. (Львівдо речі грав тактикою Інтера) До сих пір не можу успоїтись, який Каштру олень
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 20:45
    0
    За Матвієнка забув - Коля найкращий на своїй позиції)
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 20:43
    0
    Таким складом тре було проти Інтера грати. Тільки Мораеса замість Марлоса і на позицію Марлоса тре було поставити. І такою тактикою. (Львівдо речі грав тактикою Інтера) До сих пір не можу успоїтись, який Каштру олень
    Ссылка
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