ATP Санкт-Петербург. Стали известны финалисты

В субботу на хардовом турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге прошли матчи 1/2 финала.
Оба канадца, которые играли на данной стадии, уступили в трехсетовых матчах.
ATP Санкт-Петербург. 1/2 финала
Борна Чорич [7] – Милош Раонич [6] – 1:6, 6:1, 6:4
Андрей Рублев [3] – Денис Шаповалов [2] – 4:6, 6:3, 6:4
Напомним, действующий победитель Даниил Медведев покинул турнир в 1/8 финала.
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Источник — Sport.ua
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