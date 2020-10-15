ATP Санкт-Петербург. Определились участники 1/4 финала

В четверг на хардовом турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге прошли матчи 1/8 финала.
Отметим, что первый номер посева Даниил Медведев уступил Рейлли Опелке из США.
ATP Санкт-Петербург. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Рейлли Опелка – Борна Чорич [7]
Карен Хачанов [4] – Милош Раонич [6]
Нижняя часть сетки
Кэмерон Норри – Андрей Рублев [3]
Стэн Вавринка [5] – Денис Шаповалов [2]
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.