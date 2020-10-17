Николай ШАПАРЕНКО: «Тяжелый матч, так как мало времени на восстановление»

Хавбек киевлян дал комментарий после матча УПЛ

  • 17.10.2020 22:28
  • 1388 просмотров
  • 8 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «Тяжелый матч, так как мало времени на восстановление»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко прокомментировал победу 2:0 над «Рухом» в матче чемпионата Украины.

«Игра тяжелая, так как было мало отдыха и восстановление после сборной. Но мы справились. В первом тайме хорошо играли, забили. Во втором тайме сперва был сумбур, но справились и победили. Хороший успех на выезде, 3 очка».

«Вся команда бегала и боролась. «Рух» - молодцы, пытаются играть в футболе, не выбивают мяч», - сказал Шапаренко в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 17.10.2020 23:16
    +4
    Forever_young_13, 17.10.2020 23:04
    Спасибо Олег. По этому поводу у меня к тебе есть пара вопросов. Скинь адрес своей почты на мой ящик:
    31337i@i.ua
    В когось буде секс)))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 17.10.2020 23:16
    +4
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 22:59
    С врзвращением.
    Як то кажуть: 2 дебила - это сила)))
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.10.2020 23:04
    -2
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 22:59
    С врзвращением.
    Спасибо Олег. По этому поводу у меня к тебе есть пара вопросов. Скинь адрес своей почты на мой ящик:
    31337i@i.ua
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 22:59
    -5
    Forever_young_13, 17.10.2020 22:40
    Главное в жизни - это поскулить и поплакаться в тряпочку о трудностях.
    Да, трудно и неказисто бытиё никчемного футбоГлиста
    С врзвращением.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.10.2020 22:55
    -9
    Sviatoslav Kudelych, 17.10.2020 22:45
    А для таких, як ти головне в житті - це висратися словесним поносом на кожному кроці.
    Не удивлюсь. если фото Шапы висит у тебя в туалете и ты глядя на это "божество" похотливо гоняешь своего лысого
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 22:50
    +9
    Forever_young_13, 17.10.2020 22:40
    Главное в жизни - это поскулить и поплакаться в тряпочку о трудностях.
    Да, трудно и неказисто бытиё никчемного футбоГлиста
    Человек за сборную пахал в турборежиме, пока всякая шушваль силы восстанавливала. Только даунецким насрать на это. Это их стиль, гнидосно-вонючий
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2020 22:45
    +12
    Forever_young_13, 17.10.2020 22:40
    Главное в жизни - это поскулить и поплакаться в тряпочку о трудностях.
    Да, трудно и неказисто бытиё никчемного футбоГлиста
    А для таких, як ти головне в житті - це висратися словесним поносом на кожному кроці.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.10.2020 22:40
    -14
    Главное в жизни - это поскулить и поплакаться в тряпочку о трудностях.
    Да, трудно и неказисто бытиё никчемного футбоГлиста
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2020 22:45
    +12
    Forever_young_13, 17.10.2020 22:40
    Главное в жизни - это поскулить и поплакаться в тряпочку о трудностях.
    Да, трудно и неказисто бытиё никчемного футбоГлиста
    А для таких, як ти головне в житті - це висратися словесним поносом на кожному кроці.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 22:50
    +9
    Forever_young_13, 17.10.2020 22:40
    Главное в жизни - это поскулить и поплакаться в тряпочку о трудностях.
    Да, трудно и неказисто бытиё никчемного футбоГлиста
    Человек за сборную пахал в турборежиме, пока всякая шушваль силы восстанавливала. Только даунецким насрать на это. Это их стиль, гнидосно-вонючий
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 17.10.2020 23:16
    +4
    Forever_young_13, 17.10.2020 23:04
    Спасибо Олег. По этому поводу у меня к тебе есть пара вопросов. Скинь адрес своей почты на мой ящик:
    31337i@i.ua
    В когось буде секс)))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 17.10.2020 23:16
    +4
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 22:59
    С врзвращением.
    Як то кажуть: 2 дебила - это сила)))
    Ссылка
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