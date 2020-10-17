Николай ШАПАРЕНКО: «Тяжелый матч, так как мало времени на восстановление»

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко прокомментировал победу 2:0 над «Рухом» в матче чемпионата Украины.

«Игра тяжелая, так как было мало отдыха и восстановление после сборной. Но мы справились. В первом тайме хорошо играли, забили. Во втором тайме сперва был сумбур, но справились и победили. Хороший успех на выезде, 3 очка».

«Вся команда бегала и боролась. «Рух» - молодцы, пытаются играть в футболе, не выбивают мяч», - сказал Шапаренко в комментарии Футбол 1.