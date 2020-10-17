Оценки матча Рух – Динамо. Цыганков стал лучшим игроком

«Динамо» обыграло «Рух» (2:0) в шестом туре УПЛ.

Лучшим игроком матча о версии Sport.ua стал Виктор Цыганков, который получил 7.5 балла.

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Оценки Sport.ua за матч «Рух» – «Динамо» – 0:2:

Замены «Руха»: Валерий Федорчук - 6,0; Марьян Мысык - 5,5; Николай Кухаревич - 5,5.

Замены «Динамо»: Беньямин Вербич - 5,5; Томаш Кендзёра - 6,5; Жерсон Родригес - 6,5; Владимир Шепелев - б/о.