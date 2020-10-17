Оценки матча Рух – Динамо. Цыганков стал лучшим игроком

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 6-го тура УПЛ

  • 17.10.2020 19:49
  • 2071 просмотр
  • 4 комментария
Оценки матча Рух – Динамо. Цыганков стал лучшим игроком
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

«Динамо» обыграло «Рух» (2:0) в шестом туре УПЛ.

Лучшим игроком матча о версии Sport.ua стал Виктор Цыганков, который получил 7.5 балла.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Оценки Sport.ua за матч «Рух» – «Динамо» – 0:2:

  

Замены «Руха»: Валерий Федорчук - 6,0; Марьян Мысык - 5,5; Николай Кухаревич - 5,5.

Замены «Динамо»: Беньямин Вербич - 5,5; Томаш Кендзёра - 6,5; Жерсон Родригес - 6,5; Владимир Шепелев - б/о.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    yuryan
    online
      yuryan, 17.10.2020 20:46
    +1
    Николай Власов, 17.10.2020 20:28
    А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ЦЫГАНКОВ СТАЛ ЛУТШИМ ИГРОКОМ ДИНАМО В МАТЧЕ С ФК ЛЬВОВ ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ ГДЕ ЛОГИКА?
    Може за ювелірну гольову передачу? Яка вивела Карлоса 1х1 з воротарем? Може за дуже активну участь під час другого голу? І за гру в цілому матчі?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:45
    0
    Николай Власов, 17.10.2020 20:28
    А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ЦЫГАНКОВ СТАЛ ЛУТШИМ ИГРОКОМ ДИНАМО В МАТЧЕ С ФК ЛЬВОВ ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ ГДЕ ЛОГИКА?
    Та і в 2 голі теж участь брав
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:44
    0
    Николай Власов, 17.10.2020 20:28
    А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ЦЫГАНКОВ СТАЛ ЛУТШИМ ИГРОКОМ ДИНАМО В МАТЧЕ С ФК ЛЬВОВ ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ ГДЕ ЛОГИКА?
    А ти його гольовий пас бачив???
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 17.10.2020 20:28
    -2
    А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ЦЫГАНКОВ СТАЛ ЛУТШИМ ИГРОКОМ ДИНАМО В МАТЧЕ С ФК ЛЬВОВ ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ ГДЕ ЛОГИКА?
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 17.10.2020 20:46
    +1
    Николай Власов, 17.10.2020 20:28
    А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ЦЫГАНКОВ СТАЛ ЛУТШИМ ИГРОКОМ ДИНАМО В МАТЧЕ С ФК ЛЬВОВ ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ ГДЕ ЛОГИКА?
    Може за ювелірну гольову передачу? Яка вивела Карлоса 1х1 з воротарем? Може за дуже активну участь під час другого голу? І за гру в цілому матчі?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:45
    0
    Николай Власов, 17.10.2020 20:28
    А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ЦЫГАНКОВ СТАЛ ЛУТШИМ ИГРОКОМ ДИНАМО В МАТЧЕ С ФК ЛЬВОВ ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ ГДЕ ЛОГИКА?
    Та і в 2 голі теж участь брав
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:44
    0
    Николай Власов, 17.10.2020 20:28
    А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ЦЫГАНКОВ СТАЛ ЛУТШИМ ИГРОКОМ ДИНАМО В МАТЧЕ С ФК ЛЬВОВ ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ ГДЕ ЛОГИКА?
    А ти його гольовий пас бачив???
    Ссылка
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