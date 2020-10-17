Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Проиграли игру за 20 минут»

Главный тренер ФК «Львов» Георгий Цецадзе прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:5).

«Можно сказать , что проиграли игру за 20 минут из-за того, что допустили грубые ошибки в обороне. Шахтер слишком сильная команда для нас. Были проигрыши один в одни, командно также действовали неудачно. После такого провала вернуться в игру было невозможно. Мои футболисты старались делать, что могли.

У Шахтера есть два одинаковых состава. Вышли бы основные игроки – нам было бы не легче, но и те кто играли очень высокого класса.

Мы стараемся играть в свой футбол с каждым соперником. Чемпионат продолжается, будем стараться набирать очки», - сказал Цецадзе.



