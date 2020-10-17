Луиш КАШТРУ: «Внезапно Шахтер остался без 10 игроков. Таков новый мир»

Наставник дал экспресс-комментарий после матча УПЛ

  • 17.10.2020 19:25
  • 2969 просмотров
  • 10 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Внезапно Шахтер остался без 10 игроков. Таков новый мир»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» в матче УПЛ разгромил ФК «Львов» со счетом 5:1. Экспресс-комментарий после матча дал наставник хозяев Луиш Каштру.

«Мы очень много работали, чтобы добиться сегодня результата. Команда показала себя хорошо, особенно на старте встречи. Пользовались всеми зонами, которые открыл «Львов». Быстро добились результата, провели сбалансированный матч. Сейчас сложный момент, нетипичный момент для «Шахтера». Травма Коваленко? Пока не знаем, что с ним. По травмированным и заболевшим коронавирусом пока никакой информации. Возможно, кто-то вернется к понедельнику, а, возможно, никто не успеет».

«Отговорок мы не ищем, а ищем решение проблем. Внезапно мы остались без 8-10 игроков - это было неожиданно. Но таков новый мир. В чем я пока уверен - это 12 игроков и три вратаря. Не буду спекулировать, что будет в понедельник. А если еще 3 инфицированных сейчас будет? Вот будет сейчас новое тестирование».

«Так что я не могу комментировать ситуацию с заболевшими», - сказал Каштру в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.10.2020 20:46
    -1
    mayakovskiy1, 17.10.2020 20:38
    да-да))) Цыган угробил золотой состав Шахты, которого больше не будет никогда. Там играли люди, которые до сих пор блистают в топ клубах. В защите капитан сборной Хорватии, игрок сборной Румынии, а не дети как сейчас.
    Цыган имея топ состав не выиграл ничего серьезного. Каштру имея состав без звезд, с первого раза -23 в чемпионате и полуфинал ЛЕ
    Ну, выиграть УПЛ - это не тот показатель, во всяком случае сейчас. А Луческу сделал хорошую работу в ШД. Да, наверное потому перегорел и все пошло на спад, но это не отменяет его большого вклада в команду. Тем более, ты говоришь о звездах, а кто их сделал? Они пришли новичками и вряд ли кто-то думал, что потом они будет в топ клубах.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 20:39
    -2
    Vitalii_13UA, 17.10.2020 20:34
    Самый лучший тренер Шахты за все время? А что он сделал такого? Вот Луческу выиграл Кубок УЕФА и развивал многих игроков и это только малая часть.
    Я уже молчу о репутации клуба. Каштру не только топ тренер, но и интеллигент, умница. Ноль скандалов за год, а с вонючкой были через раз. Самая большая ошибка Рината что не выпер цыгана лет на 5-6 раньше
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 20:38
    -2
    Vitalii_13UA, 17.10.2020 20:34
    Самый лучший тренер Шахты за все время? А что он сделал такого? Вот Луческу выиграл Кубок УЕФА и развивал многих игроков и это только малая часть.
    да-да))) Цыган угробил золотой состав Шахты, которого больше не будет никогда. Там играли люди, которые до сих пор блистают в топ клубах. В защите капитан сборной Хорватии, игрок сборной Румынии, а не дети как сейчас.
    Цыган имея топ состав не выиграл ничего серьезного. Каштру имея состав без звезд, с первого раза -23 в чемпионате и полуфинал ЛЕ
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.10.2020 20:34
    0
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Самый лучший тренер Шахты за все время? А что он сделал такого? Вот Луческу выиграл Кубок УЕФА и развивал многих игроков и это только малая часть.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.10.2020 20:29
    0
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Во заело у людишок, ИНТЕР, ИНТЕР, ИНТЕР, ИНТЕР. Неверю что такими можно быть?
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 20:24
    -2
    bullyUA, 17.10.2020 19:57
    Тренер Руха Иван Федык куда лучше.
    Что уж тогда за тренера Колоса говорить))) Изнасиловать Динаму 0-2, на выезде, да еще без мотивации.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 20:23
    -1
    Олег Кулініч, 17.10.2020 19:54
    Ага. Только почему я перед матчем с Интером прям видел наперед что и как будет происходить (даже на 0:4 поставил), а «самый лучший тренер» - нет?
    Кстати, там же можно было выбрать тактику и игроков под нее, чтоб по крайней мере так не обхезаться
    Надо тебя срочно в тренеры. Думаю ты тоже со средним составом как Каштру выиграешь чемпионат с -23, дойдешь до полуфинала ЛЕ и сыграешь несколько топ мачтей в ЛЧ с победой над Аталантой и ничьей на выезди с Ман Сити
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 19:57
    +1
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Тренер Руха Иван Федык куда лучше.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 19:54
    -2
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Ага. Только почему я перед матчем с Интером прям видел наперед что и как будет происходить (даже на 0:4 поставил), а «самый лучший тренер» - нет?
    Кстати, там же можно было выбрать тактику и игроков под нее, чтоб по крайней мере так не обхезаться
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    -5
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 19:57
    +1
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Тренер Руха Иван Федык куда лучше.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.10.2020 20:34
    0
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Самый лучший тренер Шахты за все время? А что он сделал такого? Вот Луческу выиграл Кубок УЕФА и развивал многих игроков и это только малая часть.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.10.2020 20:29
    0
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:47
    Самый лучший тренер Шахты за все время.
    Во заело у людишок, ИНТЕР, ИНТЕР, ИНТЕР, ИНТЕР. Неверю что такими можно быть?
    Ссылка
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