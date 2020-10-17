Луиш КАШТРУ: «Внезапно Шахтер остался без 10 игроков. Таков новый мир»

«Шахтер» в матче УПЛ разгромил ФК «Львов» со счетом 5:1. Экспресс-комментарий после матча дал наставник хозяев Луиш Каштру.

«Мы очень много работали, чтобы добиться сегодня результата. Команда показала себя хорошо, особенно на старте встречи. Пользовались всеми зонами, которые открыл «Львов». Быстро добились результата, провели сбалансированный матч. Сейчас сложный момент, нетипичный момент для «Шахтера». Травма Коваленко? Пока не знаем, что с ним. По травмированным и заболевшим коронавирусом пока никакой информации. Возможно, кто-то вернется к понедельнику, а, возможно, никто не успеет».

«Отговорок мы не ищем, а ищем решение проблем. Внезапно мы остались без 8-10 игроков - это было неожиданно. Но таков новый мир. В чем я пока уверен - это 12 игроков и три вратаря. Не буду спекулировать, что будет в понедельник. А если еще 3 инфицированных сейчас будет? Вот будет сейчас новое тестирование».

«Так что я не могу комментировать ситуацию с заболевшими», - сказал Каштру в комментарии Футбол 1.