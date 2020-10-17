Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное для Динамо - восстановиться к Ювентусу»

Наставник «Динамо» Мирча Лучеку дал экспресс-комментарий после победы 2:0 над «Рухом» в матче УПЛ.

«Сложная игра против сложного соперника. У нас было мало времени на подготовку - всего 2 дня, тогда как противник готовился 2 недели. Первый тайм был получше, были моменты. Во втором тайме соперник сделал несколько замен и был активнее. В целом, я доволен заслуженной победой. Выиграли игру за счет организации».

«У «Руха» были хорошие матчи - с «Десной», с «Шахтером». Уверен, «Рух» еще поднимется в таблице».

«Лига чемпионов? 2 дня до «Ювентуса», нужно восстановить игроков, так как есть усталость после сборных. Главное - восстановиться к «Ювентусу», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.