Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное для Динамо - восстановиться к Ювентусу»

Наставник киевлян дал экспресс-комментарий после матча УПЛ

  • 17.10.2020 19:15
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  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное для Динамо - восстановиться к Ювентусу»
© Profimedia

Наставник «Динамо» Мирча Лучеку дал экспресс-комментарий после победы 2:0 над «Рухом» в матче УПЛ.

«Сложная игра против сложного соперника. У нас было мало времени на подготовку - всего 2 дня, тогда как противник готовился 2 недели. Первый тайм был получше, были моменты. Во втором тайме соперник сделал несколько замен и был активнее. В целом, я доволен заслуженной победой. Выиграли игру за счет организации».

«У «Руха» были хорошие матчи - с «Десной», с «Шахтером». Уверен, «Рух» еще поднимется в таблице».

«Лига чемпионов? 2 дня до «Ювентуса», нужно восстановить игроков, так как есть усталость после сборных. Главное - восстановиться к «Ювентусу», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:25
    0
    Главное чтобы был дождь и полотенце на башке. По другому не работает. Доказано Зорькой и Десной
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:25
    0
    Главное чтобы был дождь и полотенце на башке. По другому не работает. Доказано Зорькой и Десной
    Ссылка
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