Шахтер – Львов. Трубин и Дентиньо в старте

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Украины

  • 17.10.2020 16:31
  • 1374 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер – Львов. Трубин и Дентиньо в старте
© Instagram. Дентиньо

В субботу 17 октября пройдет матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов». Встреча состоится в 17:00.

Тренеры определились со стартовыми составами на игру.

«Шахтер»: Трубин - Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Коваленко, Дентиньо.
Запас: Шевченко, Болбат, Сиприано, Вакула, Соломон, Чурко, Мампасси, Шостак, Гончарук.

«Львов»: Костык - Борзенко, Кравчук, Михоби, Клименчук, Богунов, Шина, Айнсалу, Кошман, Фелипе, Казлаускас.
Запас: Пеньков, Оберман, Сабино, Нич, Комарец, Романчук, Малашевский, Махмутович, Чирьяк.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Львов», за которой можно следить здесь.  

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 16:56
    -1
    KARABAS55, 17.10.2020 16:51
    А где Степаненко, ПЯТОВ, МОРАЕС ведь очень много умников писали что они косят от сборных. Наверное скажут что это так задумано!
    Кто косил это буяльский с супряженыим с дырки,косили так косили
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.10.2020 16:51
    +1
    А где Степаненко, ПЯТОВ, МОРАЕС ведь очень много умников писали что они косят от сборных. Наверное скажут что это так задумано!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.10.2020 16:51
    +1
    А где Степаненко, ПЯТОВ, МОРАЕС ведь очень много умников писали что они косят от сборных. Наверное скажут что это так задумано!
    Ссылка
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