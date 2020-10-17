Шахтер – Львов. Трубин и Дентиньо в старте

В субботу 17 октября пройдет матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов». Встреча состоится в 17:00.
Тренеры определились со стартовыми составами на игру.
«Шахтер»: Трубин - Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Коваленко, Дентиньо.
Запас: Шевченко, Болбат, Сиприано, Вакула, Соломон, Чурко, Мампасси, Шостак, Гончарук.
«Львов»: Костык - Борзенко, Кравчук, Михоби, Клименчук, Богунов, Шина, Айнсалу, Кошман, Фелипе, Казлаускас.
Запас: Пеньков, Оберман, Сабино, Нич, Комарец, Романчук, Малашевский, Махмутович, Чирьяк.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Львов», за которой можно следить здесь.
Источник — УПЛ
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