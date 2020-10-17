Рух – Динамо: Попов возвращается в стартовый состав киевлян

В субботу, 17 октября, на стадионе «Арена-Львов» в матче 6-го тура УПЛ «Динамо» на выезде встретится со львовским «Рухом». Матч начнется в 17:00.

Стали известный стартовые составы на игру:

«Динамо»: 1.Бущан, 4.Попов, 5.Сидорчук (К), 10.Шапаренко, 14.Де Пена, 15.Цыганков, 16.Миколенко, 20.Караваев, 25.Забарный, 29.Буяльский, 89.Супряга.

Запас: 71.Бойко, 7.Вербич, 8.Шепелев, 17.Леднев, 18.Андриевский, 19.Гармаш, 22.Родригес, 34.Сирота, 94.Кендзера.

«Рух»: 33.Бандура, 30.Копина, 4.Дуць (К), 32.Стаменкович, 12.Глига, 14.Брикнер, 18.Мартынюк, 99.Р.Русин, 7.Климчук, 23.Бойчук, 19.Кондраков.

Запас: 21.Мысак, 2.Гагун, 5.Федорчук, 10.Притула, 17.Мысык, 25.Белый, 76.Бойчук, 88.Кухарук, 97.Кухаревич.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.