Рух – Динамо: Попов возвращается в стартовый состав киевлян

Тренеры определились с составами на игру чемпионата Украины

  • 17.10.2020 16:12
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Рух – Динамо: Попов возвращается в стартовый состав киевлян
© Instagram. Денис Попов

В субботу, 17 октября, на стадионе «Арена-Львов» в матче 6-го тура УПЛ «Динамо» на выезде встретится со львовским «Рухом». Матч начнется в 17:00.

Стали известный стартовые составы на игру:

«Динамо»: 1.Бущан, 4.Попов, 5.Сидорчук (К), 10.Шапаренко, 14.Де Пена, 15.Цыганков, 16.Миколенко, 20.Караваев,  25.Забарный, 29.Буяльский, 89.Супряга.
Запас: 71.Бойко, 7.Вербич, 8.Шепелев, 17.Леднев, 18.Андриевский, 19.Гармаш, 22.Родригес, 34.Сирота, 94.Кендзера.

«Рух»: 33.Бандура, 30.Копина, 4.Дуць (К), 32.Стаменкович, 12.Глига, 14.Брикнер, 18.Мартынюк, 99.Р.Русин, 7.Климчук, 23.Бойчук, 19.Кондраков.
Запас: 21.Мысак, 2.Гагун, 5.Федорчук, 10.Притула, 17.Мысык, 25.Белый, 76.Бойчук, 88.Кухарук, 97.Кухаревич.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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