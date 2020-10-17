Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо – самый известный клуб Восточной Европы»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич ответил на вопрос о том, какой украинский клуб наиболее известен в Словении:

«Я думаю, «Динамо» знают больше, чем «Шахтер». «Динамо» - это бренд, его знают все.

Конечно, в последние несколько лет результаты не такие, как были раньше. Но все знают Шевченко, Лобановского, Блохина. «Шахтер» знают сейчас, последние пару лет.

А «Динамо» - это история. Это самый известный клуб восточной Европы. 20 лет назад не говорили про «Зенит», «Локомотив».

Ранее Вербич признался, что мог перейти в «Аталанту».