Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо – самый известный клуб Восточной Европы»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич ответил на вопрос о том, какой украинский клуб наиболее известен в Словении:
«Я думаю, «Динамо» знают больше, чем «Шахтер». «Динамо» - это бренд, его знают все.
Конечно, в последние несколько лет результаты не такие, как были раньше. Но все знают Шевченко, Лобановского, Блохина. «Шахтер» знают сейчас, последние пару лет.
А «Динамо» - это история. Это самый известный клуб восточной Европы. 20 лет назад не говорили про «Зенит», «Локомотив».
Ранее Вербич признался, что мог перейти в «Аталанту».
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это его субъективная оценка.
Как и моя потому что я болельщик клуба.
Есть пример Франция Марсель в жопе, но все равно он реально популярнее ПСЖ во Франции, исторически он брал лч.
Я не помню когда ПСЖ вообще что то в Европе выигрывали это при миллиардах.
Если УЕФА Верпаковскиса гол вспоминает Реалу, это говорит о многом.
Если УЕФА Верпаковскиса гол вспоминает Реалу, это говорит о многом.
Это его субъективная оценка.
Как и моя потому что я болельщик клуба.
Есть пример Франция Марсель в жопе, но все равно он реально популярнее ПСЖ во Франции, исторически он брал лч.
Я не помню когда ПСЖ вообще что то в Европе выигрывали это при миллиардах.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.