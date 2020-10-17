Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо – самый известный клуб Восточной Европы»

Хавбек «Динамо» - о популярности киевского клуба

  • 17.10.2020 15:47
  • 816 просмотров
  • 14 комментариев
Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо – самый известный клуб Восточной Европы»
© Instagram. Беньямин Вербич

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич ответил на вопрос о том, какой украинский клуб наиболее известен в Словении:

«Я думаю, «Динамо» знают больше, чем «Шахтер». «Динамо» - это бренд, его знают все.

Конечно, в последние несколько лет результаты не такие, как были раньше. Но все знают Шевченко, Лобановского, Блохина. «Шахтер» знают сейчас, последние пару лет.

А «Динамо» - это история. Это самый известный клуб восточной Европы. 20 лет назад не говорили про «Зенит», «Локомотив».

Ранее Вербич признался, что мог перейти в «Аталанту».

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Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 16:20
    0
    Sty. 1e, 17.10.2020 16:13
    «Шахтер» знают сейчас, последние пару лет. Що це за бред???? Золота епоха Шахтаря була в 2008-2012. Вербіч сильно розбирається у футболі, респект експердище
    Как может игрок Динамо сказать что Шахтер популярнее?
    Это его субъективная оценка.
    Как и моя потому что я болельщик клуба.
    Есть пример Франция Марсель в жопе, но все равно он реально популярнее ПСЖ во Франции, исторически он брал лч.
    Я не помню когда ПСЖ вообще что то в Европе выигрывали это при миллиардах.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 16:20
    -2
    Newvlad, 17.10.2020 16:16
    Согласен с Вербичем. Динамо (Киев) это бренд. Сравниться по достижениям могут лишь выигравшие Кубок Чемпионов Стяуа и Црвена Звезда. Где-то там в сторонке Зенит, Шахтер и ЦСКА.
    Декомунизировали ту историю всю
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    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 16:16
    +1
    Согласен с Вербичем. Динамо (Киев) это бренд. Сравниться по достижениям могут лишь выигравшие Кубок Чемпионов Стяуа и Црвена Звезда. Где-то там в сторонке Зенит, Шахтер и ЦСКА.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 16:16
    -2
    Sty. 1e, 17.10.2020 16:13
    «Шахтер» знают сейчас, последние пару лет. Що це за бред???? Золота епоха Шахтаря була в 2008-2012. Вербіч сильно розбирається у футболі, респект експердище
    Да что на это тело допинговое обращать внимание, премиальные получил что раз в пятилетку в лч вышли напился с радости и чепуху несёт
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.10.2020 16:14
    +1
    Если брать восточную Европу то дк однозначно самые топовые,чего только стоит два золотых мяча Блохина и беланова да и Шева со своим мячом тоже частично на него в ДК заработал
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 17.10.2020 16:13
    -1
    «Шахтер» знают сейчас, последние пару лет. Що це за бред???? Золота епоха Шахтаря була в 2008-2012. Вербіч сильно розбирається у футболі, респект експердище
    Ссылка
    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 17.10.2020 16:03
    0
    Я УЖЕ ПИСАЛ НЕ ОДНОКРАТНО ЧТО ДИНАМО С ЛУЧЕСКУ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, А ПО ПОВОДУ ТОГО ЧТО ВЕРБИЧ СЧИТАЕТ ДИНАМО ТОПОМ, ЭТО ЕГО МНЕНИЕ. УСПЕХОВ ДИНАМО В ЭТОМ НЕПРОСТОМ ЕВРОСЕЗОНЕ !!!!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 16:03
    -1
    Точней - Приднепровья.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 16:02
    +1
    А так конечно было бы странно, если бы Беня думал по другому
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 16:01
    +4
    Как там туповатый Шпрот писал!? «Восточная Европа» употребляют только дурачьё
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    Turnok
      Turnok, 17.10.2020 16:01
    +2
    Вот тут я не соглашусь, в Восточной Европе достаточно много известных клубов, и , возможно, есть клубы более известные. Вербич привёл пример звёзд Динамо, но в других клубах тоже были свои звёзды. В Шахтёре кстати тоже.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 16:01
    +1
    Не просто восточной Европы, а один из самых известных в Европе.
    Если УЕФА Верпаковскиса гол вспоминает Реалу, это говорит о многом.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 15:57
    -7
    Динамо Загреб или Тбилиси ты хотел сказать ,Вербич ты тоже начал допиннг принимать как Бесеедка
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 15:55
    +5
    Нельзя же так жестко говорить, а то всякие тимофекалюки пойдут повесятся.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 15:55
    +5
    Нельзя же так жестко говорить, а то всякие тимофекалюки пойдут повесятся.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 16:01
    +4
    Как там туповатый Шпрот писал!? «Восточная Европа» употребляют только дурачьё
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 17.10.2020 16:01
    +2
    Вот тут я не соглашусь, в Восточной Европе достаточно много известных клубов, и , возможно, есть клубы более известные. Вербич привёл пример звёзд Динамо, но в других клубах тоже были свои звёзды. В Шахтёре кстати тоже.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 16:16
    +1
    Согласен с Вербичем. Динамо (Киев) это бренд. Сравниться по достижениям могут лишь выигравшие Кубок Чемпионов Стяуа и Црвена Звезда. Где-то там в сторонке Зенит, Шахтер и ЦСКА.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.10.2020 16:14
    +1
    Если брать восточную Европу то дк однозначно самые топовые,чего только стоит два золотых мяча Блохина и беланова да и Шева со своим мячом тоже частично на него в ДК заработал
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 16:02
    +1
    А так конечно было бы странно, если бы Беня думал по другому
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 16:01
    +1
    Не просто восточной Европы, а один из самых известных в Европе.
    Если УЕФА Верпаковскиса гол вспоминает Реалу, это говорит о многом.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 16:20
    0
    Sty. 1e, 17.10.2020 16:13
    «Шахтер» знают сейчас, последние пару лет. Що це за бред???? Золота епоха Шахтаря була в 2008-2012. Вербіч сильно розбирається у футболі, респект експердище
    Как может игрок Динамо сказать что Шахтер популярнее?
    Это его субъективная оценка.
    Как и моя потому что я болельщик клуба.
    Есть пример Франция Марсель в жопе, но все равно он реально популярнее ПСЖ во Франции, исторически он брал лч.
    Я не помню когда ПСЖ вообще что то в Европе выигрывали это при миллиардах.
    Ссылка
    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 17.10.2020 16:03
    0
    Я УЖЕ ПИСАЛ НЕ ОДНОКРАТНО ЧТО ДИНАМО С ЛУЧЕСКУ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, А ПО ПОВОДУ ТОГО ЧТО ВЕРБИЧ СЧИТАЕТ ДИНАМО ТОПОМ, ЭТО ЕГО МНЕНИЕ. УСПЕХОВ ДИНАМО В ЭТОМ НЕПРОСТОМ ЕВРОСЕЗОНЕ !!!!
    Ссылка
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