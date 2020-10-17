Беньямин ВЕРБИЧ: «У меня было предложение от Аталанты»

Хавбек «Динамо» мог перейти в команду Руслана Малиновского

  • 17.10.2020 14:10
  • 1193 просмотра
  • 1 комментарий
Беньямин ВЕРБИЧ: «У меня было предложение от Аталанты»
© ФК Динамо. Беньямин Вербич

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич признался, что вместо «Динамо» в 2018 году мог перейти в «Аталанту»:

- Были в карьере возможности поехать в топ-чемпионат до «Динамо»?
– Да. У меня было предложение от «Аталанты», когда «Динамо» приглашало. Но мне надо было остаться на полгода в «Копенгагене», а только потом приехать. А я хотел сразу поменять команду.

В Дании я выиграл два подряд чемпионства, два Кубка, играл в ЛЧ, потом были в ЛЕ. Я чувствовал, что мне надо шаг вперед. Тогда я выбрал «Динамо».

- Сейчас не думаешь, что мог бы быть в этой «Аталанте», которая играет в ЛЧ?
– Конечно, думаю. Мог бы тоже попасть и не играть. Никогда не знаешь, что будет. Не надо переживать об этом.

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.10.2020 14:40
    0
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.10.2020 14:40
    0
    Деньги выбрал
    Ссылка
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