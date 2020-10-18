В воскресенье, 18 октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» покажет Setanta Sports.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.