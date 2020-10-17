Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Наполи

Украинский хавбек не выйдет на поле с первых минут

  • 17.10.2020 15:27
  • 520 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Наполи
© twitter.com/Atalanta_BC

Сегодня «Аталанта» в четвертом туре Серии А на выезде сыграет с «Наполи». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый составы «Аталанты» на матч. Руслану Малиновскому в нем места не нашлось.

Состав «Аталанты»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Депаоли, Де Роон, Пашалич, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата

Запас: Радунович, Росси, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Фройлер, Малиновский, Джимсити, Мохика, Хатебур, Миранчук

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 17.10.2020 15:50
    -2
    Я думаю, что имеет смысл писать - когда он в основе. Таких новостей практически не будет.
    Надо смириться - Малиновский не уровень Аталанты. Он игрок ротации.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.10.2020 15:44
    0
    О, Миранчук в заявке. Посмотрим, что может. Жаль Русик не в основе
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.10.2020 15:44
    0
    О, Миранчук в заявке. Посмотрим, что может. Жаль Русик не в основе
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности