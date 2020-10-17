Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Наполи

Сегодня «Аталанта» в четвертом туре Серии А на выезде сыграет с «Наполи». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый составы «Аталанты» на матч. Руслану Малиновскому в нем места не нашлось.

Состав «Аталанты»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Депаоли, Де Роон, Пашалич, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата

Запас: Радунович, Росси, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Фройлер, Малиновский, Джимсити, Мохика, Хатебур, Миранчук