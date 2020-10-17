Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Наполи

Сегодня «Аталанта» в четвертом туре Серии А на выезде сыграет с «Наполи». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стал известен стартовый составы «Аталанты» на матч. Руслану Малиновскому в нем места не нашлось.
👀 #Iličić e #Depaoli dal 1'! 👇 I nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 17, 2020
🙌 Team news here!#NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/IoxBYoF3bA
Состав «Аталанты»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Депаоли, Де Роон, Пашалич, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата
Запас: Радунович, Росси, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Фройлер, Малиновский, Джимсити, Мохика, Хатебур, Миранчук
Источник — Twitter
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Надо смириться - Малиновский не уровень Аталанты. Он игрок ротации.
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