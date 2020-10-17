Минай – Мариуполь. Сикан и Кожанов выйдут в основе

Сегодня, 17 октября «Минай» в стартовом матче седьмого тура УПЛ примет «Мариуполь». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны составы команд:
«Минай»: Попович, Снежко, Сакив, Шиндер, Голодюк, Кожанов, Лопыренок, Нуриев, Матич, Глагола, Мельниченко
Запас: Каниболоцкий, Капаррос, Ахмедзаде, Допилка, Ткачук, Маембе, Кныш, Павлиш
«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Танковский, Мишнев, Топалов, Бондаренко, Сикан
Запас: Кудрик, Тищенко, Шушко, Велев, Очеретько, Кулиев, Кулаков, Библык
Источник — УПЛ
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