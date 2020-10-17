Донецкий «Олимпик» на киевском стадионе «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу» в поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится 18.10.2020. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
«Олимпик» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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