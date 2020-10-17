Сергей КОВАЛЕЦ: «Команда опять проявила характер»

Главный тренер «Черноморца» Сергей Ковалец прокомментировал победу над «Кремнем» (2:1) в поединке 7-го тура Первой лиги Украины.
«Команда опять проявила характер. Конечно, мы рады победе. Понимаем, что все матчи против «Черноморца» будут на таком уровне. Против нас всегда играют с двойной энергией. Мы обыграли команду, которая хочет попасть в зону УПЛ», — отметил Ковалец.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.