Сергей КОВАЛЕЦ: «Команда опять проявила характер»

Наставник «Черноморца» подвел итоги победы над «Кремнем» (2:1)

  • 17.10.2020 12:57
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Команда опять проявила характер»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Главный тренер «Черноморца» Сергей Ковалец прокомментировал победу над «Кремнем» (2:1) в поединке 7-го тура Первой лиги Украины.

«Команда опять проявила характер. Конечно, мы рады победе. Понимаем, что все матчи против «Черноморца» будут на таком уровне. Против нас всегда играют с двойной энергией. Мы обыграли команду, которая хочет попасть в зону УПЛ», — отметил Ковалец.

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Источник — Футбол 1/2/3

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